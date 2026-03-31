Ányelo Cisneros subió a Gimnasia al liderato de la liga argentina

El alero venezolano Ányelo Cisneros tomó un rebote restando 20 segundos para el término del tiempo extra y con el marcador adverso 83-82, sin dudarlo, emprendió una veloz carrera con la pelota dominada, llegó al otro tablero y depositó una bandeja para sellar la victoria 84-83 de Gimnasia de Comodoro sobre Oberá Tenis Club, en la continuación de la Liga Argentina de básquetbol profesional.

La acción de Cisneros permitió que los blanquiverdes se subieran a lo más alto de la clasificación del torneo, con marca de 21-11.

El internacional vinotinto fue el más destacado del encuentro con producción de 23 puntos, 10 rebotes, una asistencia, tres recuperaciones y dos tapones.

Su compañero, el pivot sucrense Jesús Centeno, estuvo 21 segundos sobre el tablón.

"Zancudito" Mijares se pierde la temporada

En otro partido, el armador venezolano Edwin "Zancudito" Mijares se fracturó el quinto metatarsiano del pie del derecho en las postrimerías del duelo en el cual Olímpico de La Banda venció 86-81 a Quimsa.

La lesión del "Zancudito" lo marginará de lo que resta de la temporada, según informó su club en un comunicado.

Mijares se despidió de la campaña con rendimiento de 23 contables, cuatro capturas y un robo de pelota, y deja a su equipo en la 13era posición, con registro de 14-19.

Su connacional y compañero José Ascanio figuró con 15 tantos, seis tableros, un par de entregas y tres balones recuperados.

Guerra sin suerte

En el gimnasio Ángel Malvicino, un par de tiros libres acertados por el base Pedro Barral, restando 21 segundos para el final, le dieron la victoria 79-76 a Obras Basket sobre Unión de Santa Fe del venezolano Yeferson Guerra.

Cuando faltaban 13 segundos, Guerra intentó la épica: recibió falta, acertó el primer tiro libre y falló deliberadamente el segundo lanzamiento, tomó el rebote ofensivo, pero en su intento por buscar el tiro para igualar las acciones, perdió la pelota ante la defensa.

Por El Tatengue (12-19), que quedó en la 15ta casilla de la clasificación, Guerra se hizo notar con 14 unidades, tres rebotes, dos asistencias y un robo de esférica.

Santiago / León Aguilar