Ányelo Cisneros lideró nuevo triunfo de Gimnasia de Comodoro en Argentina

Gimnasia de Comodoro, de los venezolanos Ányelo Cisneros y Jesús Centeno, asaltó el quinto lugar de la clasificación de la Liga Nacional de Argentina tras vencer 79-73 a Regatas Corrientes.

Los dirigidos por el entrenador Pablo Favarel extendieron a cuatro su racha de victorias en sucesión. El buen momento de los verdes incluye seis triunfos en los últimos ocho duelos.

Por Gimnasia (17-11), Cisneros se destacó con 13 puntos, dos rebotes, dos asistencias, mientras que Centeno no vio minutos.

Graterol le ganó el duelo a Guerra

En otro duelo, el pivot criollo Windi Graterol le ganó el duelo a su compatriota Yeferson Guerra, en la victoria 99-94 de La Unión de Formosa sobre Unión de Santa Fe.

Los formoseños (16-12) marchan octavos, mientras que El Tatengue (11-14) se ubica 13ero en la clasificación.

Por los ganadores, Graterol produjo 16 unidades, cinco tableros y dio dos pases decisivos.

Por los santafesinos, Guerra se distinguió con 11 tantos, seis capturas y tres entregas.

Santiago / León Aguilar