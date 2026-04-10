Ányelo Cisneros acumula méritos para ser candidato al Más Valioso en Argentina

El alero venezolano Ányelo Cisneros siguió acopiando méritos para ser el Más Valioso de la temporada y Gimnasia de Comodoro logró su décimo triunfo en fila tras superar 90-81 a Unión de Santa Fe, en la última jornada de la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina.

Los dirigidos técnicamente por el entrenador Pablo Favarel siguen sólidos en la cima con marca de 23-11 e igualaron su mejor racha de victorias en sucesión.

"Fue un partido duro y lo hicimos bien", declaró el alero de "La Magia", Mauro Cosolito.

Labor de Cisneros

Por Gimnasia, Cisneros fue el más destacado con 18 puntos, seis rebotes y una asistencia, mientras que su compañero, el sucrense Jesús Centeno, no vio minutos.

Por "El Tatengue", el base criollo Yeferson Guerra se distinguió con 13 tantos, dos capturas, una asistencia y dos recuperaciones.

Graterol jugó

En otro duelo, Quimsa doblegó 82-61 a La Unión de Formosa del pivote caraqueño Windi Graterol.

Con marca de 19-15, los formoseños marchan en la 10ma posición de la clasificación.

En el choque, Graterol se hizo sentir con 11 puntos, cinco tableros, cuatro entregas y un par de tapones.

Santiago / León Aguilar