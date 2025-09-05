Anisimova doblega a Naomi Osaka y disputará la final del Abierto de Estados Unidos con Sabalenka

La estadounidense Amanda Anisimova ganó en la madrugada de este viernes a la japonesa Naomi Osaka un duelo épico en Nueva York y se medirá a la bielorrusa Aryna Sabalenka por el título del Abierto de Estados Unidos.

Anisimova (9 del mundo) derrotó a Osaka (número 24) por 6(4)-7, 7-6(3) y 6-3 en 2 horas y 56 minutos. Para Anisimova, será la segunda final de ‘Grand Slam’ consecutiva tras la perdida hace casi dos meses en Wimbledon.

Fue un duelo memorable en el que las dos tenistas le apostaron a la potencia, al riesgo y a los ganadores. Anisimova terminó con 50 golpes ganadores, muchos de ellos en la línea, mientras que Osaka firmó 32.

Los dos primeros sets de Osaka y Anisimova fueron muy parecidos: largos (más de una hora cada uno), con ‘breaks’ que no supieron consolidar y resueltos ambos en el desempate.

En el segundo set, con 4-4 al resto, Anisimova levantó un 40-0 con cinco puntos seguidos para llevarse el ‘break’ y servir para el set, Osaka respondió con tres puntos seguidos al resto y quebrando en su segunda oportunidad.

La primera manga había caído del lado de Osaka en su tercera bola de set, mientras que la segunda fue para Anisimova.

Anisimova tomó el control del último set

Anisimova tomó el control del último set, en el que con ventaja de un ‘break’ llegó a 5-3 al saque. Con 40-15, Osaka sacó las garras, salvó esos dos puntos de partido y dispuso de dos oportunidades de quiebre antes de que Anisimova, finalmente, la liquidara.

«Naomi está jugando un tenis increíble. De verdad, está en el lugar que le pertenece. Jugar a este nivel después de haber tenido un bebé, es impresionante», afirmó Anisimova en declaraciones a pie de pista al terminar el partido.

«Me puso a prueba para la final; no estaba seguro de si podría lograrlo. Tuve que sacar fuerzas desde lo más profundo. Fue, sin duda, una gran batalla hoy en la cancha», añadió.

Anisimova, oriunda de Freehold Township, una ciudad dormitorio de Nueva York, se ha levantado en casa de la humillación sufrida en Wimbledon, donde cayó 6-0 y 6-0 ante la polaca Iga Swiatek.

Casi dos meses después vuelve a una final de ‘Grand Slam’ con una brillante victoria sobre Osaka y luego de eliminar a Swiatek en los cuartos de final: una auténtica redención.

«Es un sueño hecho realidad. Ha sido mi sueño desde siempre: estar en la final del Abierto de Estados Unidos», dijo Anisimova.

Osaka, por su lado perseguía su quinto ‘grande’ después de los conquistados en Nueva York en 2018 y 2020 y en Melbourne en 2019 y 2021. Hasta hoy, siempre que había llegado a unas semifinales, se había proclamado campeona.

Pese a la derrota, Osaka dejó un mensaje muy claro en este Abierto de Estados Unidos: está de vuelta en la élite. La japonesa saldrá del torneo como número 12 del mundo, ingresando al ‘Top 20’ de la WTA por primera vez desde 2022.

Nueva York / EFE