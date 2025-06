Angelo Castellano y Brayan Palencia contentos con su llegada a las Águilas

Los jugadores Angelo Castellano y Brayan Palencia, recientemente adquiridos por la gerencia de Águilas del Zulia en un cambio con Navegantes del Magallanes, expresaron su deseo de uniformarse con el equipo rapaz para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Castellano, quien puede desempeñarse en diferentes posiciones, expresó desde México su deseo de poder ayudar al equipo a ganar desde el primer día de la campaña. “La verdad es que esperaba un cambio en cualquier momento, ya había rumores”, dijo el pelotero de Bravos de León, en el circuito azteca, a Rafael Petit, jefe de prensa del combinado zuliano.

“Agradezco a las Águilas por tomarme en cuenta para este cambio, voy con muchas ganas de ayudarlos a ganar desde el primer día, sé lo exigente de la fanaticada, son muy regionalista, lo vi desde el dugout visitante”, señaló.

Números de Castellano

Con el equipo mexicano, Castellano batea para .279, seis dobles, dos jonrones, 21 carreras empujadas en 25 juegos. “Ya he tenido contacto con varios aguiluchos como Eduardo Torrealba, Simón Muzziotti y Luis Castro, me hablaron de lo unido que son como grupo y me dieron la bienvenida al nido” acotó.

Con los navieros el año pasado, Angelo ligó para promedio de .282, cuatro dobles, dos jonrones y ocho empujadas. “Espero aprovechar los espacios del estadio Luis Aparicio” enfatizó.

El lanzador Brayan Palencia, de 22 años, cumple actualmente campaña con la filial clase A de los Gigantes de San Francisco y dio sus primeras palabras como nuevo jugador rapaz.

“El cambio me tomó por sorpresa, pero espero cumplir con las expectativas, por algo me tomaron en el cambio” dijo el derecho.

Pasantíia de Palencia con Magallanes

Palancia lanzó 11.2 episodios con Magallanes en la temporada 2024-2025 dejando marca de un triunfo sin derrotas.

“Espero poder lanzar de nuevo este año en Venezuela, aún es muy temprano aquí para poder saber eso, de ser positivo, voy con todas las ganas de ayudar al equipo”, expresó.

Angelo Castellano y Brayan Palencia llegaron al equipo conjuntamente con Alberth Martínez, Víctor Arias, Jesús Tillero y Arturo Nieto en un cambio múltiple con Magallanes que recibió a Ángel Reyes, Rougned Odor, Sandy León, José Pirela y Jefferson Medina.

Maracaibo / Redacción Web