Ángel Moisés Galaviz sigue invicto en Chile y quedó listo para su debut en la Liga Sudamericana

El alero de poder aragüeño Ángel Moisés Galaviz y Leones de Quilpué alargaron su invicto en la Liga Nacional de Baloncesto de Chile, luego de vencer 97-62 a Español de Talca.

Con el triunfo, los felinos quedaron con foja de 10-0 y siguen sólidos en la cima de la Conferencia Centro del certamen austral.

Así, quedaron listos para su debut en la Liga Sudamericana de Baloncesto.

Por Leones, Galaviz capturó cuatro rebotes en nueve minutos y fracción sobre el tablón.

Salcedo y Mérida cayeron

Universidad Católica (6-4), del base larense Deiker Salcedo, cayó 75-68 ante Municipal de Puente de Alto, pero esa derrota se combinó con el revés 78-64 de Colo Colo (5-5) frente a Español de Talca, para que los universitarios mantuvieran el segundo lugar del circuito central y El Cacique el tercer escaño.

Salcedo produjo seis tantos, dos capturas, un par de asistencias y cuatro pelotas recuperadas.

A su vez, por los colocolinos, el alero guayanés Luis “Lobo” Mérida se distinguió con cinco anotaciones, dos tableros, dos entregas, un robo de pelota y un tapón.

Milano cayó al tercero

En el Coliseo Antonio Azurmendy de Valdivia, Las Ánimas superaron 86-80 a Universidad de Concepción (6-4), con lo que relegaron a los penquistas al tercer lugar de la Conferencia Sur de la Liga Nacional.

Por El Campanil, el pivot mirandino Carlos Milano anotó nueve puntos, tomó nueve rebotes, recuperó dos posesiones y bloqueó una pelota.

Fontena sin suerte

En el Gimnasio Fiscal de Puerto Varas, ABA Ancud del ala-pivot carupanero Juan Fontena fue superado 90-75 por el local Puerto Varas.

Los ancuditanos, con marca de 3-7, se ubican en la última posición de la llave.

En el choque ante su exequipo, Fontena se distinguió con siete puntos, siete rebotes, tres asistencias, un robo de pelota y un bloqueo.

Santiago / EFE