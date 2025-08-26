Andruw Monasterio despachó cuadrangular en victoria de Cerveceros

Andruw Monasterio despachó su tercer cuadrangular de la temporada 2025 del béisbol de Grandes Ligas en la victoria de los Cerveceros de Milwaukee 7-5 sobre Cascabeles de Arizona.

El infielder que en Venezuela pertenece a Caribes de Anzoátegui fue pieza importante en el encuentro disputado en el American Family Field, pues contribuyó a que los lupulosos volvieran a la senda exitosa luego de dos caídas consecutivas ante Gigantes de San Francisco.

Además del vuelacercas solitario, en el cuarto episodio, el pelotero mirandino impulsó la carrera que inauguró la pizarra en el tercer acto. El utility inició la emboscada que montó Milwaukee sobre el abridor carabobeño Eduardo Rodríguez, quien permitió cinco anotaciones en esa entrada y cargó con la derrota.

Monasterio terminó ese encuentro de 4-2 con par empujadas (llegó a 13) más dos anotadas. Su compañero William Contreras también soltó par de inatrapables en cuatro visitas al plato y anotó una rayita.

Para la calle

Luis Torrens fue otro de los venezolanos que se fue para la calle en la jornada del lunes del mejor béisbol del mundo. El receptor además fletó cinco carreras en la vapuleada de los Mets de Nueva York 13-3 sobre Filis de Filadelfia.

El careta carabobeño cerró de 5-3 con sencillo, doble y jonrón más dos anotadas, en lo que fue una gran jornada para él y los suyos.

Uno que sacudió un bambinazo pero que a su equipo no le fue tan bien es Gleyber Torres. El segunda base caraqueño voló la cerca en solitario para abrir la pizarra, pero los Tigres de Detroit cayeron 8-3 ante los Atléticos.

El novato Máximo Acosta también se unió a la exhibición de poder venezolano y conectó cuadrangular en la victoria de los Marlins de Miami 2-1 sobre Bravos de Atlanta. El joven infielder que debutó la semana pasada en Las Mayores registra tres inatrapables y los tres son jonrones.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo