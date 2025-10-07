Andrés Velásquez pidió al Vaticano abogar por "presos políticos" en Venezuela

El dirigente opositor venezolano Andrés Velásquez pidió este martes al Vaticano pronunciarse a favor de los "presos políticos" en Venezuela, de cara a la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, que se celebrará el próximo 19 de octubre.

A través de su cuenta de X, Velásquez indicó que el Vaticano "no puede ser indiferente" ante los presos políticos, que según la ONG Foro Penal son 838.

Velásquez destacó que el cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado de la Santa Sede y quien fue nuncio apostólico en Venezuela (2009-2013), "conoce el estado de violación sistemática de derechos humanos en Venezuela".

Caracas / Redacción web