Andrés "Andy" Borregales, el primer venezolano que va por la conquista del Super Bowl

Andrés "Andy" Borregales no solo lleva el número 36 en su uniforme sino sobre todo las esperanzas de Venezuela, que por primera vez verá a uno de los suyos patear hacia la gloria en el escenario más grande del fútbol americano, la Gran Final de la NFL.

El domingo, cuando los New England Patriots pisen el césped del Levi's Stadium en Santa Clara, California, el país de las arepas y el béisbol se detendrá por una razón inusual, el Super Bowl LX, para observar lo que haga Borregales, el primer venezolano que jugará el partido más célebre del circuito norteamericano.

"Andy" Borregales nació en Caracas el 2 de enero de 2003 y su ascenso en el fútbol americano tiene poco y nada de casualidad. Seleccionado en la sexta ronda del Draft 2025 (puesto 182), llegó a los Patriots con la distinción de ser el máximo anotador histórico de los Miami Hurricanes, con 405 puntos. En esta, su primera temporada como profesional, ya ha demostrado que el apodo de 'Mr. Automatic' le queda corto pues acabó la fase regular con 27 goles de campo convertidos en 32 intentos.

El héroe que emergió de la nieve

Borregales se convirtió en leyenda el pasado 25 de enero en la final de la Conferencia Americana (AFC), que se jugó bajo una tormenta de nieve en Denver. Ese día, los Patriots vencieron a los Broncos por 10-7 en un partido en el que el novato venezolano conectó el gol de campo de 23 yardas que envió a los Patriots a jugar el Super Bowl por primera vez desde 2019.

Este hito confirmó la clase de jugador que es y por lo cual los Patriots no dudaron en ficharlo, ya que en su temporada de novato rompió el récord de distancia del Gillette Stadium, de Foxborough, al anotar un gol de campo de 59 yardas en el partido contra los Miami Dolphins, con el que demostró que su pierna derecha tiene potencia de sobra aun en los climas fríos del noreste de Estados Unidos.

Otro hecho, que marca su carácter además de su talento, ocurrió en 2021 en su temporada como 'freshman' (estudiante de primer año) en la universidad. En un partido contra Virginia falló un gol de campo de 33 yardas que le habría dado la victoria a su equipo; el balón pegó en el poste y regresó directo a sus manos. En vez de deprimirse, Borregales usó ese hecho como una motivación para volverse un pateador confiable.

Un anhelo de familia

La familia Borregales se mudó a Estados Unidos cuando "Andy" tenía apenas un año. Creció en Miami, el idioma de su crianza fue el español y las arepas se mantuvieron como una tradición, pero desde niño sintió atracción por el fútbol americano, algo que luego se volvió una elección de vida.

Así se debió principalmente a dos personas: una y la más importante es su hermano mayor, José, quien fue un destacado jugador en la Universidad de Miami y fichó en 2021 por los Tampa Bay Buccaneers. "Él es mi inspiración y mi mentor, su camino fue más accidentado que el mío pero él lo allanó para mí", dijo.

La otra es Adam Vinatieri, su ídolo y a quien debe ser pateador en vez de mariscal de campo o receptor, tras verlo triunfar con los Patriots, justamente el equipo que "Andy" defiende y con el que anhela emularlo para convertirse en el primer venezolano campeón del Super Bowl.

San Francisco / EFE