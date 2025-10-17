Andrea Bocelli canta a Trump en el Despacho Oval (+Video)

El tenor italiano Andrea Bocelli visitó este viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca e interpretó su famosa canción 'Con te partirò' (Por ti volaré) en el Despacho Oval.

La asesora de la Casa Blanca Margo Martin compartió en X un video donde el artista, de 67 años, interpreta la famosa pieza frente a Trump.

"Viene el 5 de diciembre a actuar en la Casa Blanca para algunos. Si los miembros del gabinete son buenos, si hacen un buen trabajo, los dejaremos venir con otros, ¿de acuerdo? Nos lo vamos a pasar bien", dijo Trump sobre el motivo de la visita del artista.

https://www.instagram.com/p/DP7fAmViG5X

Bocelli acudió al despacho acompañado de su familia y fue recibido por el mandatario previo a su reunión con el presidente ucraniano, Volodimír Zelenski.

A través de la Fundación Andrea Bocelli (ABF), el italiano ha implementado proyectos de ayuda para refugiados ucranianos y se ha pronunciado en favor del país en eventos públicos.

La visita del artista no se encontraba dentro de la agenda presidencial compartida por la Casa Blanca para este viernes.

Bocelli ha visitado la Casa Blanca en distintas ocasiones, la primera fue en 1998 cuando cantó para el entonces mandatario demócrata Bill Clinton y en 2011 se presentó en un evento privado de Trump en su club privado de Mar-a-Lago en Florida.

Washington / EFE