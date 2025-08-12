AN autoriza el nombramiento de un nuevo embajador para Corea del Norte

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela autorizó este martes la designación de José Antonio Murga Baptista como nuevo embajador del país suramericano ante Corea del Norte.

Murga Baptista es militar de carrera y dentro de sus cargos más destacados figura el de comandante general del Ejército, subrayó en una sesión ordinaria televisada la diputada del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Gloria Castillo, quien presentó un informe ante la Comisión de Política Exterior.

En su intervención, Castillo afirmó que Murga Baptista ha recibido "muchas condecoraciones a nivel internacional", entre las que mencionó la "distinción de Servicios Distinguidos" en Cuba, además de medallas en Nicaragua, Brasil y Perú.

Relaciones

Venezuela y Corea del Norte mantienen relaciones diplomáticas desde 1965 y el intercambio bilateral entre ambos países se amplió durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez (1999-2013); relaciones que se han profundizado en la Administración de Nicolás Maduro.

En 2019, el Gobierno venezolano inauguró su Embajada en Corea del Norte, con el fin de expandir "los lazos de amistad y cooperación entre Caracas y Pionyang", informó entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores del país suramericano.

Caracas / EFE