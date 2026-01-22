AN aprobó en primera discusión reforma a Ley de Hidrocarburos que flexibiliza pago de regalías y establece más seguridad jurídica

En su sesión ordinaria de este jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión y por mayoría calificada, la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La norma introduce modificaciones importantes con respecto al texto vigente de 2006.

Entre los cambios, se propone flexibilizar el pago de regalías al Estado y el establecimiento de una mayor seguridad jurídica para inversionistas privados.

La presentación del texto estuvo a cargo del diputado de la bancada de la Patria, Orlando Camacho, quien recordó que el articulado fue presentado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El instrumento abre espacio para la entrada de la inversión de petroleras transnacionales al país.

“La industria petrolera mundial que atraviesa un proceso de transformación profunda, exige a las naciones marcos normativos ágiles, seguros y atractivos para la inversión”, señaló Camacho.

El parlamentario agregó que el escenario energético internacional actual ha evolucionado hacia un entorno de alta competitividad, “donde los capitales fluyen, hacia jurisdicciones que ofrecen no sólo recursos probados, sino también marcos regulatorios predecibles y adaptables”.

Agregó que la volatilidad de precios del crudo exige que países como Venezuela “se inserten dentro del mercado global competitivo”.

Tres áreas de modificación

Luego de casi 20 años de vigencia de la actual ley, acotó Camacho, es necesario “adoptar un nuevo instrumento conforme a la evolución de los mercados de los hidrocarburos”, permitiendo “el desarrollo conjunto entre sectores públicos y sectores privados”.

Detalló que la norma de 18 artículos tiene tres grandes áreas de modificación.

En primer lugar, se incorporan “modelos exitosos de negocio” que derivan de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, incluyendo los que se conocen como Contratos de Participación Productiva (CPP), donde la empresa operadora asume la gestión integral a su propio riesgo y costo. “En este modelo, el Estado no adquiere deudas”, subrayó.

En segundo lugar, se propone un mecanismo para garantizar la viabilidad de proyectos económicos en campos no desarrollados.

“Estos espacios de campos no desarrollados requieren un equilibrio para poder construir el régimen fiscal, porque son campos que necesitan grandes inversiones. Para lograrla tenemos que tener también alguna flexibilidad en las regalías y que sea el Ejecutivo Nacional el que pueda rebajarlas, para que se pueda atraer a esta inversión a estos campos nuevos”.

Según se conoció extraoficialmente, el nuevo régimen fiscal quedaría establecido de la siguiente manera: una Regalía base de 30%, con posibilidad de reducción de hasta 20% para contratos con empresas privadas y hasta 15% para empresas mixtas.

Camacho indicó que en tercer lugar la remozada ley plantea “aumentar las garantías jurídicas para la inversión en el sector de los hidrocarburos, incorporando acudir a mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos siempre bajo el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

“Este proyecto de reforma es un paso audaz hacia la modernización del sector energético, asegurando que el petróleo siga siendo el motor de desarrollo de nuestro país (…) La verdadera soberanía no solo reside en el control del Estado de los recursos bajo la tierra, sino en la capacidad efectiva de transformarlos en bienes para el pueblo venezolano”, puntualizó el diputado.

Caracas / Rodolfo Baptista