Alianza entre Asoprocave y dos alcaldías de Sucre busca consolidar la instalación de dos viveros de cacao

Como parte del Plan Vivero, que promueve la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave), en alianza con la Fundación Prosperi, iniciaron las conversaciones con directivos de la Alcaldía de Libertador del estado Sucre, con el fin de construir una instalación de este tipo en ese territorio y con la cual abastecerán de plantas a los productores locales, para la revitalización de las plantaciones de Theobroma.

La Fundación fue representada por el asesor jurídico, Jesús Centeno; por Asoprocave, el director de Organización, Álvaro López y por la Alcaldía de Libertador, la directora de Alimentación y Agrícola, Carmen Gil.

De parte de la alcaldía se generó el compromiso de aportar un terreno, ubicado en El Bajo de Tunapuy para la construcción del vivero.

La meta de Asoprocave, dijo Álvaro López, es que se puedan instalar dos viveros, que abastezcan de plantas a los productores de Paria.

Plan

López informó que en Andrés Mata, se realizó una reunión similar con los directivos del Fondo Agrícola Municipal, para programar un nuevo vivero en la zona, bajo la rectoría del gremio.

Manifestó su satisfacción ante la buena disposición de las autoridades de Andrés Mata para sumarse al plan.

Jesús Centeno, asesor jurídico de la Fundación Prosperi, señaló que la intención es que los cultivadores logren mejorar sus cosechas y fortalecer el trabajo en el área.

Nelson Guerra, también directivo de Asoprocave, agregó que paralelamente se deben aplicar jornadas de formación para los productores.

Jesús Lenín Molina, del Fondo Agrícola de Andrés Mata, adelantó que prevén un vivero de 40X40 metros, y que en los próximos días tendrán ubicado un terreno para la instalación, que cuenta con las condiciones ideales en la zona, por el clima y las cuencas de agua.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano