Alfredo Romero: Si no hay decisión de la Presidencia de liberar presos políticos, no la va a haber

Alfredo Romero, abogado penalista y presidente de la ONG Foro Penal —organización que desde 2002 brinda acompañamiento jurídico a víctimas de detenciones arbitrarias y persecución política en Venezuela—, analiza en esta entrevista la situación procesal de los presos políticos, el rol de los tribunales de terrorismo y la influencia de los actores internacionales en las excarcelaciones.

—¿Qué balance hace de la situación actual de los presos políticos y de los procesos judiciales en el país?

—Yo siempre veo los avances y creo que es un avance que no se continúe de manera sistemática con la detención arbitraria con fines políticos. Al menos es mejor que cuando existía una persecución sistemática antes del 3 de enero. Es mejor que al menos permitan lo elemental, como el derecho a la defensa o designar un abogado de confianza. Ya al menos hace dos meses están en la formalidad permitiéndolo.

Siguen, eso sí, los mismos jueces de terrorismo, cómplices de detenciones arbitrarias y de torturas que han sido denunciadas, que no han investigado y que no han parado. Agentes de inteligencia siguen ahí. Sin embargo, creo en esta reconstrucción del sistema de justicia que debemos propulsar, promover y participar hasta definir si se cumple o no con una designación independiente de magistrados.

—¿Qué condiciones considera indispensables para que esa reestructuración del sistema judicial sea efectiva?

—Si no se permite la participación de la sociedad civil, de la universidad, de las academias e incluso de expertos extranjeros en ese proceso, podría ocurrir lo que ha ocurrido antes: partidistas o políticos que se reparten los puestos del Tribunal Supremo. Nunca va a ser lo que el pueblo venezolano requiere, que son magistrados independientes, moralmente reconocidos y capacitados técnica y académicamente.

Eso es sencillo de observar: cuando se empiece a ver si incorporan o no a estos sectores. No estoy partiendo de lo negativo; lo positivo es que debemos avanzar, tomar lo que viene y participar. Pero si no se incorpora a la sociedad civil, va a terminar siendo una repartición de puestos.

—¿Existen casos concretos donde se registren dilaciones procesales al margen de la ley?

—Al día de hoy hay personas que llevan más de tres años privadas de libertad y eso viola por completo el Código Orgánico Procesal Penal. Ahí está el caso de Franca Bañas, por ejemplo, con casi nueve años privado de libertad; habría que liberarlo inmediatamente. O el caso de Daniel Echenaguzia, con más de dos años privado de libertad, a quien también habría que liberar inmediatamente.

—¿De quién depende en este momento la decisión de ejecutar estas liberaciones?

—Es una decisión del Ejecutivo, en este caso de la Presidencia, concretamente de Delcy Rodríguez, liberar a los presos políticos. Sabemos que los presos políticos se encarcelan por decisiones políticas y se excarcelan por decisiones políticas. Se ofreció en enero de este año que se iba a liberar a una cantidad importante de personas que se suponía eran los presos políticos y no se llevó a cabo la liberación total.

Si no hay decisión por parte de la Presidencia de liberar presos políticos, no la va a haber. Es tan sencillo como eso, porque hoy en día los tribunales y los fiscales que están allí —estos tribunales de terrorismo, de juicio y de control— responden a lo que el Ejecutivo les indica que haga.

—¿Cuál ha sido la postura del gobierno hacia el Foro Penal durante este proceso?

—Como Foro Penal no nos han querido recibir, no quieren conversar con nosotros. Nos ven como contrarios al gobierno o enemigos, cuando no es así: lo que estamos tratando de proponer es lo que ellos mismos han ofrecido, y estamos totalmente dispuestos a aportar lo que sea necesario para que se lleve a cabo la liberación de todos los presos políticos.

—¿Qué papel juega el factor internacional en la resolución de estos casos?

—Lo internacional siempre es fundamental. La presión de los Estados Unidos definitivamente ha sido muy importante para lograr la liberación de presos políticos. Tan es así que cada vez que el propio secretario de Estado, Marco Rubio, ha indicado que se deben liberar presos políticos, se han llevado a cabo esas excarcelaciones.

Lamentablemente, en un sistema donde existe la represión y la privación ilegítima de libertad por fines políticos, siempre se requiere la presión de afuera para que actúen y reaccionen. Desde 2014 llevamos más de 19.000 personas detenidas con fines políticos. Por ello, la intervención de organismos internacionales y, particularmente, lo que hemos observado en la práctica del gobierno de los Estados Unidos para presionar por las liberaciones es al día de hoy muy importante, por no decir esencial.

Por Gloriaestefanía Maestre