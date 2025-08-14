Alcaraz y Sinner avanzan a cuartos; Sabalenka aparta a Bouzas en otra jornada de lluvia

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz pasaron este miércoles a cuartos de final, mientras que en el cuadro femenino la bielorrusa Aryna Sabalenka eliminó a la española Jéssica Bouzas en otro día marcado por la lluvia en el Abierto de Cincinnati (Estados Unidos).

Alcaraz, 2 del mundo, disputó su partido más completo frente al italiano Luca Nardi (número 98), del que se deshizo por 6-1 y 6-4 en una hora y 20 minutos.

«Mi mejor partido en este torneo. Estoy cada vez mejor, en cada entrenamiento y en cada partido. Muy contento con cómo he estado sintiendo la pelota y moviéndome hoy», aseguró Alcaraz en declaraciones a pie de pista al finalizar el encuentro.

El murciano se medirá en cuartos de final al ruso Andrey Rublev, 11 del mundo, que este miércoles eliminó al argentino Francisco Comesaña (n.71), que se estrenaba en una cuarta ronda de un torneo Masters 1.000.

Rublev derrotó a Comesaña 6-2 y 6-3 en una hora y 4 minutos para dejar a Cincinnati sin el último representante argentino.

Por su lado, el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y que defiende el título en Cincinnati, pasó a los cuartos de final al doblegar al francés Adrian Mannarino (n.89) por 6-4 y 7-6(4) en una hora y 48 minutos.

El partido de Sinner se vio interrumpido por un parón de casi tres horas por la lluvia que hizo acto de presencia por segunda jornada consecutiva en Cincinnati, un torneo que no cuenta con pistas cubiertas.

También se vio interrumpido por la lluvia el encuentro entre el estadounidense Ben Shelton (n.6) y el español Roberto Bautista (n.53), con victoria final para el ganador en Toronto por 7-6(3) y 6-3.

De hecho, el duelo entre Shelton y Bautista era el último de tercera ronda que quedaba por disputar, pendiente desde el martes debido a la lluvia.

Sabalenka frena a Bouzas

En el cuadro femenino, la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, puso freno a la española Jéssica Bouzas, que está subiendo posiciones en el ránking WTA con el mejor tenis de su carrera profesional.

Sabalenka, defensora del título, se deshizo de Bouzas (n.42) por 6-1 y 7-5 en una hora y 21 minutos.

Bouzas llega al Abierto de Estados Unidos tras haber cosechado en las últimas semanas los mejores resultados de su carrera: primera cuarta ronda en un ‘Grand Slam’ en Wimbledon y primeros cuartos de final en un WTA 1.000 en Montreal.

También jugó este miércoles la polaca Iga Swiatek (n.3), que derrotó a la rumana Sorana Cirstea por 6-4 y 6-3.

Este jueves arrancan los cuartos de final en el torneo masculino, mientras que en femenino aún queda por disputarse la mitad del cuadro de octavos de final.

Sinner abrirá la ronda, midiéndose al canadiense Félix Auger-Aliassime (n.28), mientras que el danés Holger Rune (n.9) y el francés Terence Atmane jugarán otro cruce.

En el femenino, destaca el duelo entre la estadounidense Coco Gauff (n.2) y la italiana Lucia Bronzetti.

Washington / EFE