Alcaraz supera a De Miñaur en su estreno en las Finales ATP

El español Carlos Alcaraz superó este sábado, en su estreno en las Finales ATP de Turín, al australiano Alex de Miñaur en dos sets (7-5 (3) y 6-2) para acercarse al objetivo de terminar el año como número 1.

Con esta victoria, el murciano está a solo dos triunfos de certificar matemáticamente el primer puesto en la clasificación ATP anual. Su próximos partidos serán contra el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Lorenzo Musetti.

Después de dos derrotas seguidas, Alcaraz resurgió en Turín. Dejó atrás la final perdida en el ‘Six Kings Slam’ ante Jannik Sinner y su inesperado tropiezo en París. Y lo hizo en el gran escenario de la Copa de Maestros, ante un rival muy complicado como De Miñaur, el jugador con más victorias en pista dura (42) durante el año. Misma superficie que el Inalpi Arena en el que se reúnen las ocho mejores raquetas del circuito.

Pero Alcaraz es Alcaraz. Sus 68 éxitos en el curso no son casualidad. No tiene rival en condiciones normales. Solo amenaza su reinado Sinner, al que podría enfrentarse a partir de semifinales. De Miñaur, pese a la gran resistencia que opuso, no pudo evitar que el cara a cara entre ambos se ampliara a 5-0 a favor del español, ganador en las tres ocasiones que se han visto en este 2025.

Esta fue, sin duda, la más complicada para el de El Palmar. Porque De Miñaur estuvo soberbio buena parte del partido y porque Alcaraz, en el primer set, no fue todo lo clínico y constante que acostumbra y Dejó escapar una ventaja de tres juegos.

El australiano le puso contra las cuerdas, pero era el día de la vuelta de Alcaraz, que no dejó escapar la oportunidad de acercarse al número 1.

Alcaraz tuvo una ventaja 4-1 sobre el australiano en el primer envite. Un terremoto personificado en un ‘break’ en blanco. Continuó su dominio y colocó un 0-40 para volver a quebrar y poner el 5-1, pero, de la nada, De Miñaur despertó.

Roma / EFE