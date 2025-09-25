Alcaraz gana al argentino Báez en su debut en el torneo de tenis de Tokio

El tenista español Carlos Alcaraz logró imponerse en su debut en el torneo de Tokio, de categoría 500 y que se disputa sobre pista dura, al argentino Sebastián Baéz por 6-4 y 6-2 en un duelo con un accidentado primer set, en el que debió ser atendido en su tobillo izquierdo por una torcedura y que estuvo suspendido por espacio de unos 25 minutos por la lluvia.

Alcaraz terminó el partido con el tobillo vendado como consecuencia de una torcedura en el primer punto del quinto juego, daño ‘menor’ si se tiene en cuenta las primeras impresiones que dejó y que dieron a entender un problema más grave en el gemelo o incluso en el tendón.

Carlos Alcaraz tumbado en la cancha tras su torcedura de tobillo

Tras ser atendido por el fisioterapeuta volvió a la pista pero aún tuvo que superar un nuevo contratiempo, un parón por lluvia de aproximadamente veinticinco minutos cuando sacaba para cerrar la primera manga.



En el segundo set comenzó entregando su servicio en el tercer juego, corrigiendo ese desvío en el cuarto y llevándose un ‘tie break’ en el que el americano cedió tres de sus primeros cuatro servicios. Ya en el tercero ninguno fue capaz de quebrar hasta la muerte súbita, en la que Bergs se aprovechó de la inercia que le dio el 4-0 inicial a su favor.

Sebastian Baez durante el partido

Ahora le espera el belga Zizou Bergs, 45 del mundo, que ofreció una auténtica muestra de saber levantarse ante la adversidad contra el chileno Alejandro Tabilo. Después de comenzar 6-1 abajo, ganando solo el 17% de los puntos con su segundo servicio, fue capaz de olvidar lo sucedido y volcarse en una batalla sin tregua a partir de ese momento.

Tokio / EFE