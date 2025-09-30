Alcaldía de Cumaná acomete plan de rescate en terminales terrestres del municipio

El alcalde de Cumaná, en el estado Sucre, Pedro Figueroa, anunció la ejecución de un plan integral de embellecimiento y mantenimiento en las áreas de los distintos terminales terrestres del municipio.

“Los terminales son la puerta de entrada de la ciudad y deben contar con características especiales. Para mucha gente Cumaná comienza en el terminal. Vamos a hacer un esfuerzo por recuperarlos”, expresó el alcalde.

Henry Rodríguez, director del Servicio Autónomo Municipal de Terminales Terrestres (Samter), durante la reunión semanal del equipo de gobierno municipal, detalló que se ha establecido la realización de jornadas semanales de mantenimiento en estos espacios, con el objetivo de garantizar un recibimiento digno, tanto para los habitantes como para los visitantes.

Avance

Entre los trabajos a realizar se incluyen señalización, rayado, limpieza de estructuras, y recuperación de las áreas administrativas, con miras a convertir el terminal en un espacio que dinamice el cálido recibimiento de las familias.

“El terminal de pasajeros no debe ser únicamente un punto de movilidad terrestre, sino también un lugar que promueva nuestra cultura e historia. Quienes lleguen a estas tierras deben saber que Sucre es cuna de invaluables precedentes históricos y cultores. Queremos que se lleven una imagen clara de nuestra identidad cultural desde el momento en que pisan el terminal”, puntualizó Rodríguez.

Además, informó que, en coordinación con el Servicio Autónomo de Infraestructura (Saminfra), se ha llevado a cabo el mantenimiento de los pozos sépticos en el Terminal de Pasajeros de Santa Fe y se han sostenido encuentros con Corpoelec para la renovación de luminarias en los terminales. Se ha elevado la propuesta de establecer un equipo de seguridad permanente para brindar mayor resguardo a la ciudadanía que transita por estos espacios.

Rodríguez agregó que se ha planificado una reunión con la presidenta de la Cámara Municipal para actualizar la tasa de cobro en el terminal, con el propósito de dinamizar y humanizar sus distintas áreas conforme avance su recuperación.

Sucre / Corresponsalía