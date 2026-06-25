Alcaldes de municipios mirandinos confirman cuatro muertos tras fuertes sismos

Al menos cuatro personas fallecidas es el balance preliminar tras los dos fuertes sismos que sacudieron la región capital este miércoles 24 de junio de 2026. Las autoridades locales informaron sobre el colapso de infraestructuras en los municipios Baruta y Los Salias del estado Miranda.

El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, confirmó a la periodista Daniela Carrasco, de El Pitazo, el deceso de tres personas en el sector Las Minas de Baruta, producto del desplome de dos viviendas.

"Lamentablemente tenemos tres fallecidos por el colapso de dos viviendas. Hemos rescatado una cantidad importante, pero durante las labores de rescate hemos encontrado tres víctimas. El resto del municipio se encuentra en total normalidad", dijo en un video difundido en redes sociales.

Más detalles

El mandatario local aseguró que los equipos de Protección Civil (PC) y la Policía de Baruta (Polibaruta) se encuentran completamente desplegados en las calles brindando atención a la población. Asimismo, hizo un llamado urgente a la ciudadanía a mantener la calma, evitar saturar las líneas telefónicas y no difundir falsos rumores:

Por su parte, el burgomaestre del municipio Los Salias, Edgar Laya, reportó de manera preliminar la muerte de una persona en su jurisdicción a causa del movimiento telúrico. Laya se encuentra evaluando los daños materiales y humanos en la localidad, y anunció que emitirá un balance detallado con más información en los próximos minutos.

Las labores de remoción de escombros y evaluación de riesgos continúan en las zonas afectadas de la Gran Caracas. Se insta a los ciudadanos a mantenerse atentos a los canales oficiales de las autoridades locales.

Caracas / Redacción Web