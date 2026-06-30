Alcalde de Maneiro: "No se están enviando grupos de damnificados sin familiares ni acompañamiento a ningún estado"

El alcalde del municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, aclaró la situación de la llegada al estado Nueva Esparta de personas y familias afectadas por los terremotos, que ocurrieron en el centro del país el pasado miércoles 24 de junio.

"Ante las informaciones que han circulado en las últimas horas, aclaramos a nuestros vecinos que existe un protocolo nacional establecido para la atención y movilización de las personas afectadas por el terremoto", afirmó desde la Casa de la Mujer en Pampatar, municipio Maneiro.

Rodríguez explicó que las familias que están llegando a la Perla del Caribe, así como a otros estados del país, lo hacen porque cuentan con familiares o redes de apoyo en esos lugares.

Palabras

"No se están enviando grupos de damnificados sin familiares ni acompañamiento a ningún estado. Hacemos un llamado a la calma, a la responsabilidad y a no difundir noticias no verificadas. Es importante informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar generar alarma en la población", refirió el mandatario pampatarense.

De igual manera, reiteró su apoyo y solidaridad con todas las familias afectadas. La alcaldía de Maneiro instaló un centro de acopio en la Casa de la Mujer de Pampatar, donde reciben todo tipo de donaciones para las víctimas de los sismos; así mismo están apoyando la movilización de lo recolectado en otros centros distribuidos en los diferentes sectores y que nacieron como iniciativas ciudadanas.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero