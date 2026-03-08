Alcalde de Bermúdez anunció medidas para minimizar el riesgo de accidentes en el tramo La Ensenada-Playa Grande

El gobierno municipal de Bermúdez, en el estado Sucre, anunció una serie de medidas para garantizar la protección vial de conductores en el sector conocido como “Sucre Potencia”, debido al alto índice de accidentes que se han producido en la zona durante los últimos años.

El alcalde de la localidad, Julio Rodríguez, informó que buscarán mitigar la alta recurrencia de accidentes de tránsito con consecuencias fatales en la Troncal 9, específicamente en el tramo vial La Ensenada-Playa Grande.

Acompañado de funcionarios de organismos de seguridad y prevención, tras una inspección y evaluación, el mandatario local acordó un plan de respuesta inmediata, que incluye la instalación de reductores de velocidad, refuerzo de colocación de tachas reflectivas (ojos de gatos), mejoras en la iluminación, activación de puntos de control y medidores de velocidad. También se procederá en ese trazado vial a labores de pavimentación.

Mirador

Adicionalmente, se informó que en el sector se acondicionará un mirador en honor a los pescadores locales.

El nuevo espacio de esparcimiento y belleza estará estratégicamente ubicado en la Troncal 9, entre el sector La Ensenada y Los Bloques de Playa Grande.

Sucre / Corresponsalía