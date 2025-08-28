Albert Guevara, representante de Cardenales, se coronó en cita de E-Sports de la LVBP

Albert Guevara, representante de los Cardenales de Lara, venció a Gustavo Fonseca, de los Tiburones de La Guaira, con marcador de 6 carreras por 3, y se coronó Campeón de la III edición del Torneo E-Sports de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), finalizado recientemente en Caracas.

Nelson de la Rosa, periodista de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), informó que Guevara, monarca también en 2024, llegó a la final tras imponerse en el torneo regional clasificatorio disputado en Barquisimeto el pasado 9 de agosto. Ya en la fase decisiva, dominó su grupo en octavos de final, derrotó a su compañero José Mosquera (Cardenales de Lara) en cuartos y luego superó a Diego Padilla (Navegantes del Magallanes) en semifinales.

De su lado, Gustavo Fonseca alcanzó el choque final luego de ganar su fase regional, dominar su grupo en octavos y dejar en el camino a Elías Fuenmayor y Eliexser Pirella, ambos de las Águilas del Zulia, en cuartos de final y semifinal, respectivamente.

Masiva participación

El certamen, que representó a los ocho equipos de la LVBP y se disputó a lo largo de tres fines de semana, reunió inicialmente a 256 participantes. De ellos, 16 avanzaron a la fase de octavos de final, jugada en cuatro grupos, que otorgó ocho boletos a los cuartos de final y definió el camino a la gran final.

Los ganadores recibieron trofeos, paquetes de entradas para la temporada 2025-2026 e indumentaria oficial de sus equipos favoritos, entre otros premios.

La primera edición del Torneo E-Sports de la LVBP se celebró en 2023, cuando Luis Ibarra, representante de los Leones del Caracas, levantó el trofeo de campeón.

Innovación

Con esta tercera edición, la LVBP ratifica su compromiso de innovar y conectar con las nuevas generaciones de fanáticos, del terreno real al mundo virtual.

No es casual que también la Serie del Caribe Kids haya incorporado un torneo de E-Games en su más reciente edición, confirmando que la pasión por el béisbol ahora también se juega con controles en la mano.

Caracas / Santo Domingo / Redacción Web