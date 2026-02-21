sábado
Al menos cuatro policías muertos y 26 heridos en un accidente de tráfico en Marruecos

El accidente causó luto en Marruecos / Foto: EFE

Al menos cuatro policías marroquíes murieron y otros 26 resultaron heridos en un accidente de tráfico registrado este sábado en las proximidades de Sidi Ifni, en el sur del país.

Según fuentes oficiales, el siniestro se produjo cuando una unidad móvil antidisturbios ocupada por 44 agentes volcó en la carretera mientras se dirigía a la localidad de Agadir, donde los policías debían participar en el operativo de seguridad de un torneo de fútbol.

Versión oficial

De acuerdo con las mismas fuentes, dos de los 26 heridos se encuentran en estado crítico.

Las autoridades marroquíes investigan las causas del accidente.

Rabat / EFE

