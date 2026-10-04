Al menos dos muertos y 35 heridos tras tiroteo masivo en una fiesta en Georgia, EEUU

Al menos dos personas fallecieron y otras 35 resultaron heridas este domingo durante un tiroteo masivo registrado en un barrio residencial del estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Oficina de Investigación de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés), el ataque armado ocurrió a la 1:25 hora local (5:25 GMT) en la localidad de Vienna, situada en el condado de Dooly.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que no se disponen de detalles precisos sobre los posibles atacantes ni acerca de las motivaciones que originaron el hecho, limitándose a señalar que las investigaciones pertinentes se encuentran en curso para esclarecer lo sucedido.

Así lo indicó la agencia de noticias EFE.

Georgia / Redacción web