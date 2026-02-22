Al menos 17 muertos, entre ellos once niños, en el bombardeo de Pakistán en Afganistán

Al menos 17 personas murieron y otras cinco resultaron heridas en los bombardeos lanzados por Pakistán en la madrugada de este domingo en el este de Afganistán, según el primer balance ofrecido por las autoridades talibanes.

«Como resultado de la agresión de anoche por parte de milicias paquistaníes en el distrito de Behsood de esta provincia, 17 civiles, incluidos 11 niños, murieron y otras cinco personas resultaron heridas», confirmó a EFE el jefe de Información del Departamento de Información y Cultura de Nangarhar, Quraishi Badloon.

Según las autoridades afganas, los bombardeos alcanzaron zonas residenciales en el este del país, donde varias viviendas y una madrasa resultaron dañadas, en un escenario donde la falta de equipos pesados complica las tareas de búsqueda bajo los escombros.

Pakistán confirma el ataque

Pakistán confirmó este domingo haber llevado a cabo ataques en la región fronteriza con Afganistán, que, según Islamabad, constituyen una respuesta a la reciente ola de atentados suicidas registrada en su territorio.

«Pakistán, en una respuesta retributiva, ha realizado ataques selectivos basados en inteligencia contra siete campamentos y escondites terroristas pertenecientes a los talibanes paquistaníes y sus afiliados, así como contra el Estado Islámico de Jorasán (ISKP), con precisión y exactitud», señaló el Ministerio de Información y Radiodifusión paquistaní en un comunicado.

Daños provocados por los ataques cerca de la frontera de Pak-Afghan, en Nangarhar, Afganistán

Islamabad no precisó la localización exacta de los objetivos ni ofreció un balance de víctimas en la operación, que se produce en medio del deterioro de la seguridad en las regiones fronterizas.

Pakistán ha registrado en los últimos meses un repunte de la violencia insurgente, especialmente en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, donde operan facciones vinculadas al Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y otros grupos armados.

El Ministerio de Defensa afgano denunció que los bombardeos vulneran la soberanía nacional y el derecho internacional, y aseguró que responderá «de forma adecuada y calculada».

Pakistán sostiene que sus operaciones están dirigidas contra el TTP y la insurgencia, a los que acusa de encontrar refugio en Afganistán, algo que Kabul niega. En octubre pasado, ambos países ya intercambiaron ataques transfronterizos que dejaron decenas de muertos.

Kabul / EFE