Al final de la calle Colombia y en la calle Pichincha de Carúpano llevan un mes sin agua

Un mes sin ver una gota de agua en tubería, “ni dulce, ni salada”, llevan vecinos de varias calles del centro de Carúpano, en el estado Sucre. Entre las afectadas con la escasez están el final de la calle Colombia y la calle Pichincha, en las inmediaciones de la plaza Bolívar.

Juan Carlos Rojas, habitante de la Pichincha, señaló que llevan tiempo sin recibir agua por tubería y las autoridades no han explicado la razón de la falla ni cuándo se restablecerá el servicio.

Explicó que cuando aparece es en poca cantidad y hay que pararse de madrugada para abastecer.

Otro vecino de la calle, César Malavé, se sumó a las voces que confirmaron la sequía por tubería, “llevamos como un mes que no agarramos agua” y agregó que cuando llega el agua es sólo a unas casas.

Al final de la calle Pichincha, Gladys Ramírez dijo que el problema se viene prolongando desde hace más de un mes y deben recurrir a salir con envases a “robar agua” o pedir agua regalada a los camiones cisternas para tener un poquito en sus hogares.

Deploró que el alcalde viva paralelamente a la calle y, sin embargo, no haya ninguna solución al problema. “No tenemos ni la salada ni la dulce”, señaló.

En la calle Colombia, Xiomara Martínez dijo que en ninguna casa de la zona hay agua desde hace poco más de un mes.

Explicó que se abastecían de un pozo y al parecer, lo inhabilitaron y quedaron peor que antes de que les dijeran que iban a comenzar a recibir servicio de El Carupanero.

Todo el sector está afectado por el problema, que abarca a varias calles aledañas a la plaza Bolívar y nadie da explicaciones sobre cuándo puede solucionarse el problema.

Agregó que hace unos días prendieron la bomba del pozo y llegó agua un ratico y luego lo cerraron y quedaron igual. “Yo no tengo para estar comprando agua y lo que hago es rendir lo que tengo ahí. Pero de que no hay agua, no hay agua”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano