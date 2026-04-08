Ajuste de tarifas en transporte público golpea el bolsillo de los margariteños

El reciente ajuste de las tarifas en el transporte público ha generado una profunda preocupación entre los usuarios, quienes sienten cómo su movilidad se ve limitada por el factor económico.

A pesar de que algunos cuentan con beneficios como el medio pasaje, los ciudadanos denuncian que el aumento constante de los precios impacta directamente en sus ingresos mensuales, generalmente fijos y reducidos. Esta situación obliga a muchos a priorizar sus gastos, dejando de lado necesidades básicas para poder costear sus traslados diarios.

Daimarys Rodríguez, habitante del sector Macho Muerto, municipio García, señala que la realidad de muchos vecinos es crítica, debido al alto costo del servicio.

Una ventaja

Rodríguez comenta que básicamente ella puede movilizarse porque tiene familiares trabajando en el sector transporte que le exoneran el pago, pero reconoce que el ciudadano común enfrenta un escenario difícil.

"Me di cuenta de que el pasaje está demasiado caro", señaló.

Alejandra Hernández, otra usuaria, destaca que la inestabilidad de las tarifas impide una planificación económica familiar adecuada.

Hernández, residente de El Guamache, municipio Tubores, explica que para trasladarse a Porlamar debe pagar un monto que considera elevado frente a sus ingresos.

"Lo que uno va a ganarse se le va todo en el pasaje", lamenta. Explica que ahora limita sus salidas únicamente a los días de cobro.

Más problemas

A la crisis tarifaria se suma el problema del efectivo, relata Simón Salgado Salazar, quien denuncia que tras el reciente asueto de Semana Santa el pasaje se ancló al dólar, subiendo de 70 a 85 bolívares, pero ante la falta de billetes de baja denominación para dar vuelto, los conductores terminan cobrando 90 bolívares.

Para este usuario, ese excedente diario representa una carga injusta, especialmente cuando el ingreso no alcanza para cubrir la alimentación diaria.

"Si el sueldo fuera digno, uno pagaría", reflexiona.

Pagos

María Romero, vecina de Pamapatar, municipio Maneiro, reseñó que ahora paga 140 bolívares hasta el centro de Porlamar.

"Voy hasta allá a hacer mercado, porque hay variedad de precios, pero cada vez es más caro ese pasaje. Antes iba con mi hija, pero ya prefiero ir sola, para ahorrarme su pasaje", dijo Romero.

José Marval, de La Asunción, aseguró que pagó 200 bolívares hasta Porlamar. "Doy clases en una escuela allá, pero ya casi todo mi sueldo se va en pasajes. No vale la pena. Entendemos a los transportistas, pero todos estamos iguales".

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero