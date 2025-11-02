Águilas y Caribes dividieron en doble tanda

En jornada de blanqueos en el estadio Luis Aparicio, las Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui dividieron en una doble cartelera, en la que los rapaces ganaron el primero 3-0, mientras que los orientales se llevaron el segundo 2-0.

Según Rafael Petit, jefe de prensa de los alados, el primer encuentro un jonrón de Luis Castro en el segundo episodio encontró en circulación a Yonathan Perlaza, para producir las dos primeras carreras del encuentro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

"Siempre estoy enfocado en ayudar al equipo de cualquier manera y aprovechar cada oportunidad que se presenta", dijo al finalizar el juego al circuito radial del equipo rapaz.

Fue el segundo vuelacerca de la temporada para Castro y lo conectó ante los envíos del abridor de Caribes, Alex Valverde, quien se estrenaba en la LVBP.

"Conozco al pitcher sé cuál es su repertorio. Tengo dos años enfrentándolo" agregó Castro.

Lanzador sin decisión

El abridor José Dávila salió sin decisión al lanzar 3 innings y dos tercios en blanco, en los que aceptó tres indiscutibles, con un boleto y un ponche.

"He trabajado con Wilson Álvarez en atacar la zona, comenzar arriba en la cuenta y esa fue una de las claves de hoy: no dejar pensar mucho a los bateadores contrarias", comentó Dávila.

El derecho Nomar Rojas ponchó a Diego Infante con dos en circulación en el cuarto y se llevó su primer laurel de la campaña. Los relevistas Jorgan Cavanerio, Pedro Rodríguez y Silvino Bracho completaron el blanqueo al

lanzar una entrada cada uno.

Bracho registró su cuarto rescate de la temporada y de manera consecutiva, estableciéndose como el líder de ese departamento en el circuito.

Victoria aborigen

En el segundo encuentro, Caribes fabricó sus dos anotaciones mediante cuadrangulares solitarios de Romer Cuadrado y Herlis Rodríguez, que llegaron en el segundo y sexto episodio, respectivamente.

Henry Centeno cargó con el revés al permitir una rayita en cinco capítulos, en los que aceptó solo dos inatrapables e igualó su tope personal de abanicados, con seis.

Los rapaces atacaron a Caribes con un out en el quinto tramo al conectar sencillos consecutivos de Rayder Ascanio, Eduardo Torrealba y Jaison Chourio, pero un mal corrido de las bases terminó con la amenaza ante el

relevista visitante Diego Moreno.

Además, los innings tres, seis y siete finalizaron con batazos para doble play de Alí Castillo, Yonathan Perlaza y Luis Castro.

