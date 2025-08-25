Águilas del Zulia contrató a los lanzadores Solter, Bentley y Wicklander

Águilas del Zulia anunció la contratación de tres lanzadores importados, a través de sus redes sociales. El grupo de extranjeros incluye al conocido derecho Matt Solter, así como los zurdos Denny Bentley y Patrick Wicklander.

Según los departamentos de prensa de Zulia y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Solter, de 32 años de edad, posiblemente formará parte de la rotación aguilucha en la temporada 2025-2026, que inicia el próximo 15 de octubre. Ya tiene experiencia en el circuito patrio, pues laboró en la campaña 2022-2023 con Tigres de Aragua, con el que acabó con una marca de 0-1 y una media de anotaciones pulcras de 4.50.

El estadounidense viene de actuar en los circuitos independientes Atlantic League y American Association, en los que dejó balance combinado de 7-3, 3.84 de efectividad. En 12 presentaciones, todas en calidad de abridor, completó 72.2 innings, permitió 31 rayitas limpias, abanicó a 70 bateadores contrarios y otorgó 25 bases por bolas.

Registros de Bentley

Bentley, de 27 años de edad, se unirá a los rapaces, tras dividir el verano entre la American Association y la Liga Mexicana de Beisbol.

Con el Milwaukee Milkmen, su balance fue de 4-4 y 11 salvados, con un PCL de 2.35 (38.1 IP/10 CL), en 32 encuentros.

En México, vistiendo el uniforme del Tabasco, apenas cubrió dos entradas en cuatro relevos.

Números de Wicklander

Wicklander, de 25 años de edad, viene de cumplir campaña en la Atlantic League con el equipo Lexington Legends. En 18 presentaciones, como abridor, completó 91.2 actos, guillotinó a 69 rivales, aceptó 105 indiscutibles y otorgó 45 boletos; en tanto que dejaba registro de 10-6 y efectividad de 6.09.

Los tres brazos extranjeros se unen al dominicano Ronaldo Alesandro, confirmado días atrás por Luis Amaro, gerente deportivo del club rapaz.

Maracaibo / Caracas / Redacción Web