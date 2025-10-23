Agricultores de Gamero en el municipio Sucre reportan pérdidas de cosechas por crecida del Manzanares

Agricultores del sector Gamero de Puerto de la Madera, zona rural del municipio capital del estado Sucre, denunciaron que la nueva crecida del río Manzanares, entre domingo y martes de esta semana, afectó los cultivos y hay pérdidas importantes de las cosechas.

Luis Antonio Gómez relató que la crecida fue muy grande y prácticamente, perdieron todo. “Perdimos lechosa, berenjena, maíz, ají. Todos los años es lo mismo”. Dijo que tendrán que esperar al mes de enero próximo para volver a sembrar.

Daños

Precisó que la inundación afectó los cultivos de siete hectáreas, mientras que otras siete hectáreas están dedicadas a la ganadería y también sufrieron daños con la riada.

Agregó que también perdieron aves de corral, como gallinas, patos, pavos, entre otros, que ante la creciente repentina del caudal no dio tiempo de recoger.

Autoridades del estado Suicre no han suministrado cifras sobre el número de agricultores afectados con las pérdidas, porque aún se encuentran haciendo censos en las distintas zonas donde hubo inundaciones.

Sucre/ Corresponsalía