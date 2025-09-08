Adrián De Horta integrará la rotación de Cardenales de Lara

La organización Cardenales de Lara, por intermedio de su gerencia general y deportiva, anuncia la contratación del lanzador norteamericano Adrián De Horta, confirmando así a su cuarto importado de cara a la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Esta será la primera experiencia en el beisbol invernal para el derecho en su carrera.

“Estamos muy contentos con la incorporación de Adrián De Horta a nuestra organización”, expresó el gerente deportivo de Cardenales de Lara, José Yépez a David Villarroel, integrante del departamento de prensa de las aves. “De Horta es un lanzador versátil, con una experiencia sólida en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) durante las últimas cuatro temporadas”. Yépez destacó que “su capacidad de abrir juegos será fundamental para reforzar nuestra rotación abridora y darle más profundidad a nuestro equipo”.

Experiencia

El diestro de 30 años jugó esta temporada de la LMB con Tecos de Dos Laredos, abriendo cinco de los 19 encuentros que disputó, permitiendo 38 imparables, 21 carreras limpias, otorgando 31 bases por bolas y abanicando a 47 rivales en 40.1 entradas de labor. Su experiencia en el beisbol organizado consta de nueve temporadas en Ligas Menores (MiLB), donde jugó todos los niveles, siendo su última pasantía en 2022 con los Rays de Tampa en Triple A.

En los próximos días, se anunciarán los jugadores que ocuparán los últimos dos puestos de la importación con el conjunto crepuscular de cara a la temporada 25/26 de la pelota rentada venezolana.

Barquisimeto / Redacción Web