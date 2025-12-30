Adjudicatarios solicitan que se trabaje en impulsar el mercado de Tronconal III de Barcelona

Que se trabaje en impulsar el mercado de Tronconal III de Barcelona. Este es el principal llamado que hacen los adjudicatarios que aún se mantienen en este espacio, anhelando que regrese la asistencia de compradores que tenían en su mejor momento.

"Aquí lo que hace falta es un empuje político. Necesitamos la reactivación de los servicios públicos principalmente y después de ello, la entrada de camiones mayoristas que nosotros teníamos hace muchos años. Desde hace como 10 años que no entran y eso es lo que reactivaría el mercado", expresó María Ávila, quien tiene un local en el área de carnicería.

Según Ávila, el mercado lo ha mantenido vivo más que todo este sector por la perseverancia y constancia.

"La afluencia es más que todo los domingos, porque a veces ni los sábados. A nosotros nos ayudan los pedidos por las redes sociales, que han sido una gran herramienta para la parte comercial", relató

Por ejemplo, este lunes 29 de diciembre, Ávila expendía el kilogramo de carne de res en Bs 3.900, el de cochino en Bs 2.400 y el de pollo en Bs 1.400. Mientras que medio cartón de huevos costaba Bs 800.

Promoción

Karina Arcia, quien atiende un puesto de hortalizas, también coincidió en la solicitud de un impulso para estas instalaciones.

"Necesitamos que le metan la mano de alguna manera para atraer compradores, que nos ayuden a promocionarlo. Por lo menos, en estos días de Navidad hemos visto más movimiento que cualquier fin de semana, pero en años anteriores esto era mejor", recordó.

En cuanto a los precios, Arcia manifestó que desde hace un mes, aproximadamente, se ha mantenido el kilogramo de calabacín en Bs 250, el de cebolla y zanahoria en Bs 400, el de papa y plátano en Bs 500. Mientras que el de ají y pimentón se ubica en Bs 500 y mil bolívares, dependiendo del tamaño.

En el puesto de Carmen Suárez exhiben, entre otras cosas, algunos ingredientes para las hallacas como aceitunas rellenas en Bs 4.500 el kilo, las pasas en Bs 4.000, el encurtido en Bs 2.000 y las alcaparras en Bs 3.000.

"Hasta hace cinco días las teníamos más económicas pero se nos acabaron y cuando fuimos a comprar, estaban más caras", señaló.

Clientes fijos

Suárez comentó que por lo menos en su caso, cuenta con clientes fijos, de la misma zona de Tronconal, que le hacen las compras.

"Antes venía mucha gente de afuera, pero desde hace dos años han dejado de venir porque hay mucha gente en la calle vendiendo y ahora, también hay grandes negocios que ofrecen Cashea y prefieren comprar por otro lado".

Al ser consultada sobre qué sugiere para mejorar las condiciones en el mercado, Suárez solicitó impulso.

"Que los mismos entes hagan una campaña publicitaria real del mercado para impulsar y si es posible que entreguen locales, porque tantos locales cerrados, a la gente lo que le da es flora venir. Aquí habían 630 adjudicatarios y yo creo que no llegamos a 100, desde la pandemia vino el cierre de locales", aseguró Suárez.

Barcelona / Elisa Gómez