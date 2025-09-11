Acuerdo entre gremios y autoridades educativas logró solventar suspensiones de salarios a docentes en Sucre

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná, Gregory Quijano, reconoció que se han solventado muchos de los casos de suspensiones a docentes, que se dieron en el curso del año escolar pasado.

Reconoció que la resolución de estos problemas se ha dado luego de reuniones con el personal de Recursos Humanos del Centro para la Calidad Educativa (CCE) en Sucre, así como gremios y asesores jurídicos. “Se han reunido con nosotros para solventar situaciones irregulares que se dieron con las suspensiones de salarios”.

Aclaró que en el caso de quienes abandonaron los cargos o se desentendieron, y no acudieron más a los centros de trabajo, han tenido oportunidad de justificar, al acudir a las sedes laborales y recibir sus constancias de fiel cumplimento, pueden volver a sus actividades.

Agregó que el Registro de Asignación de Cargo (RAC), constituye un método de auditoría mensual, sobre la cuadratura en cada plantel.

El dirigente informó que los docentes que fueron suspendidos en junio y reincorporados en agosto y septiembre, pero no les cancelaron completo lo adeudado, deben redactar una exposición de motivos, en la cual detallen los concepto que dejaron de percibir.

Tal es el caso de vacaciones y de bono de guerra y una copia de los vaucher, donde se refleje el número de la cuenta del banco, donde se hicieron los pagos de nómina y llevarlos al centro de la calidad educativa de cada municipio, al área de recursos humanos, para que se activen los conceptos adeudados.

Sanciones

Con respecto al tema de las presuntas sanciones al personal que no se reincorpore a labores esta semana, Quijano recalcó que no pueden ser penalizados quienes no acudan a trabajar, porque aún están en periodo de vacaciones.

Igualmente, aludió que no hay sanción ni penal ni administrativa formal por ausentarse esta semana a los planteles.

Sucre / Corresponsalía