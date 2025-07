Acudirán a Saludanz para denunciar desmejoras económicas y falta de transporte para trabajadores del Razetti los domingos

El coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud), Edisson Hernández, informó que en los próximos días acudirán a la oficina de Recursos Humanos del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz), en Barcelona, para denunciar, entre otras cosas, supuestas desmejoras económicas que se le aplicaron a algunos empleados del hospital universitario Dr. Luis Razetti, así como la falta de transporte para el personal que hace guardias nocturnas los domingos.

Según reportó el dirigente, en días recientes el jefe de saneamiento del nosocomio capitalino le notificó a los trabajadores a su cargo -camareras y aseadores- que sus horarios serían modificados, lo cual considera una decisión arbitraria que no sólo los afecta psicológicamente, sino también en el área económica, puesto que en algunos casos no se incluiría la guardia dominical, que es la que "se paga doble".

"Ya dos personas me dijeron que no quieren ese cambio, porque no han hecho nada, ni hay causa o motivo para que este jefe haga eso. Están haciendo lo que les da la gana con el trabajador, queriendo quitarles sus horarios establecidos y eso perjudica psicológicamente y monetariamente. Los domingos se pagan doble y, si cae un día feriado, se paga triple, que no es mucho, pero es algo, así sea un bolívar más, el trabajador cuenta con eso. Las desmejoras en las condiciones laborales de trabajadores amparados por inamovilidad están prohibidas por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras en su artículo 94, en virtud del principio de progresividad de los derechos laborales", explicó.

En cuanto al transporte los domingos en las noches, recordó que los empleados van a cumplir dos meses sin el beneficio, pese a que está estipulado en la contratación colectiva.

"A esto hay que añadirle que ciertos trabajadores han sufrido amenazas y actos intimidatorios por reclamar sus derechos laborales. Les han dicho que no se junten con nosotros (equipo de Motrasalud), que no digan nada, porque puede haber consecuencias, que pueden perder el trabajo o se los pueden llevar presos. En este caso el artículo que le están violando a los trabajadores es el 164 de la Ley Orgánica del Trabajo, que prohíbe el acoso laboral en los centros de trabajo público y privado entendiéndose como el hostigamiento, conductas abusivas o intimidarlos", resaltó Hernández.

El representante de Motrasalud añadió que todas estas situaciones se están dando "a espaldas" de la directiva actual del hospital Razetti.

"Hasta los momentos nadie ha dicho que la directora ha amenazado o cambiado horarios de trabajo. Es posible que este viernes o el lunes de la próxima semana vayamos a Saludanz a reportar todas estas situaciones para que la oficina de Recursos Humanos tome cartas en el asunto", dijo.

Vale mencionar que esta denuncia también será introducida por la organización sindical en la gobernación del estado Anzoátegui y en la Fiscalía en materia laboral.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez