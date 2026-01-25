Activistas marcharon en Carúpano para pedir respeto a la vida animal

Un grupo de activistas carupaneros salió a marchar este viernes 23 de enero, desde la entrada de los Bloques de Playa Grande hasta la redoma de la Virgen del Valle, en la entrada de la zona urbana del municipio Bermúdez del estado Sucre, en defensa de animales indefensos y en situación de calle. Esto, tras el envenenamiento masivo ocurrido esta semana en el Parcelamiento Antonio José de Sucre, que dejó saldo de seis perros y dos gatos muertos.

Fabiola Salazar, vocera de la Fundación Rescátame Carúpano, ente convocante de la acción de calle, explicó que la intención es crear conciencia en las personas sobre el maltrato y abandono diario de los animalitos, tanto en Carúpano como el resto del país.

Los marchantes recorrieron a pie, en motos y carros la ruta por la Troncal 9, para rechazar el acto de "crueldad" que se cometió esta semana en Playa Grande.

“Convocamos la marcha para luchar por los derechos de todos los animales. No solo perros, también gatos, conejos, un morrocoy, todo aquel que ataque a un animal con maldad debe ser condenado y no es suficiente que le apliquen labores comunitarias o una sanción, no es suficiente”.

Salazar sentenció que quien es capaz de matar a un animalito indefenso es capaz de hacerlo con un ser humano. “La cruel que comienza con los animales no termina allí”.

Agregó que con la acción, en la cual participaron miembros de varias fundaciones, voluntarios, proteccionistas y tutores de mascotas, buscan elevar la voz para defender a seres indefensos, para que se vea y escuche en el país, que están contra las injusticias que se cometen contra los animalitos.

Valores

Dijo que manejan poca información sobre lo que ocurrió y sobre las personas que cometieron la acción en Playa Grande. “Supuestamente, había dos personas detenidas, pero no sabemos realmente si es cierto”.

Aclaró que la denuncia se hizo desde la comunidad, donde hay una adulta mayor afectada por lo sucedido, porque uno de los perros envenenados era su compañero.

Yuglyannie Mata, reina del Carnaval Carúpano 2025, fue una de las participantes de la caminata, y señaló que como figura pública decidió participar para difundir un mensaje sobre los derechos de los animales.

Sucre / Corresponsalía Carúpano