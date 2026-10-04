Activan protocolo de emergencia tras fuertes lluvias y vientos huracanados en Maracaibo

Ante las precipitaciones y vientos huracanados registrados este sábado 3 de octubre, la Alcaldía de Maracaibo activó el protocolo de emergencia, con el fin de atender las incidencias reportadas en el municipio.

Las labores de los cuerpos de seguridad y servicios se concentrarían en el despeje de vías públicas afectadas por la caída de árboles, semáforos y postes eléctricos, además de brindar atención oportuna a las familias y sectores que sufrieron daños a causa de las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con la información oficial, el equipo operativo de la municipalidad, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, Polimaracaibo, el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) y la Dirección de Infraestructura, se encuentra desplegado en las diferentes zonas afectadas de la ciudad.

"No registramos inundaciones ni pérdidas humanas, solo daños materiales que ya estamos solucionando para devolver la normalidad a la ciudad", indicó el informe compartido por el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, en su cuenta en la red social Instagram.

Maracaibo / Redacción web









