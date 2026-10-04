ACNUR espera que migrantes venezolanos regresen al país, gracias al proceso de transición

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, expresó su confianza en que el proceso de transición política que atraviesa Venezuela establezca las condiciones de seguridad y estabilidad necesarias para facilitar el retorno voluntario y digno de los migrantes que salieron del país.

Al término de su primera visita oficial de dos días a territorio venezolano -marcando la primera gira en el país de un titular de ACNUR en este cargo-, el diplomático enfatizó a la agencia EFE que el retorno de los connacionales representa apenas el inicio de un proceso complejo de reintegración social.

Salih indicó que existe una marcada intención en diversos sectores de la diáspora por regresar a sus hogares bajo garantías de paz, reconciliación nacional y reconocimiento de sus derechos fundamentales. No obstante, señaló que aún resta un trabajo sustancial para consolidar un entorno propicio que permita la reincorporación segura de quienes se sintieron en situación de riesgo.

Cifras

Según las cifras más recientes publicadas por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) -instancia codirigida por ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)-, aproximadamente 6,9 millones de ciudadanos abandonaron el país en los últimos años.

Durante su estadía, el alto comisionado sostuvo encuentros de trabajo con las autoridades venezolanas, incluyendo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, así como representantes de la Cancillería. En las reuniones, en las que estuvo acompañado por la directora regional para las Américas de ACNUR, Isabel Márquez, y el coordinador residente de las Naciones Unidas, Álvaro Rodríguez, se abordaron planes de cooperación conjunta, mecanismos para viabilizar el retorno de los refugiados y la atención a las contingencias derivadas de eventos sísmicos recientes en la nación.

El despliegue institucional del organismo internacional se enmarca en la etapa de reapertura diplomática que experimenta Venezuela frente a multilaterales tras los acontecimientos políticos de inicios de año. Paralelamente, la representación de ACNUR ratificó que mantendrá las labores de coordinación con los gobiernos de la región para brindar apoyo integral a las comunidades de refugiados mientras se concretan las iniciativas de repatriación.

Caracas / Redacción Web