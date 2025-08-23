Abril Alfonso se coronó como la Reina de la Feria de Santa Rosa de Carúpano 2025

La joven Abril Alfonso resultó electa reina del certamen en honor a Santa Rosa de Lima, patrona de Carúpano, en el estado Sucre, que a partir de esta semana celebra sus ferias con una amplia programación religiosa, cultural, deportiva y de eventos festivos.

Alfonso se impuso en una competencia con otras seis participantes, representantes todas de sectores e instituciones del municipio Bermúdez.

El oppening de la gala estuvo a cargo de Danzas Carúpano, que encendió la emoción de los presentes con un sentido homenaje a Venezuela, bajo la acertada coreografía de la maestra Inés Guerra.

El cuadro de honor quedó integrado por Viriannys Hidalgo, cuarta finalista; Mariangelys Narváez, tercera finalista; Ancarlys Flores, segunda finalista y Georgina López, primera finalista. Como representante al Miss Caribbean Sucre 2025, fue electa la candidata Nelmarys Villahermosa y como virreina de las feria, Arianna León.

Cartel

La elección se realizó en la concha acústica don Luis Mariano Rivera, donde se dio cita lo mejor del talento local carupanero, bajo la animación de Guimel Osuna y el diseñador Víctor Manuel Marcano.

El espectáculo contó con las actuaciones de los cantantes Javier Toledo, Jennifer Marín, Karima la reina del merengue, Mao Dance y Francisco Molina.

La organización del evento estuvo a cargo del Instituto Municipal de Patrimonio y Cultura en colaboración con la organización Caribbean Sucre y la Alcaldía de Bermúdez.

Sucre / Corresponsalía Carúpano