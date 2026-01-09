Abogado no autorizado es separado del caso de Nicolás Maduro

Barry Pollack, el abogado que oficialmente representa al presidente venezolano Nicolás Maduro en un juicio en Estados Unidos, pidió al juez que retire a otro letrado, Bruce Fein, del equipo de defensa porque ni él ni Maduro lo autorizaron a participar en el caso. El juez aceptó la solicitud y el sujeto fue apartado del expediente.

Fein había presentado una solicitud para integrarse al caso bajo una figura legal llamada 'pro hac vice', que permite a un abogado participar de manera temporal en una jurisdicción donde no está registrado para ejercer. Sin embargo, Pollack afirmó ante el tribunal que ni él, ni nadie de su equipo, ni el propio Maduro le había dado permiso para actuar como defensor.

"El Sr. Maduro me autorizó a entregar una moción para retirar la presentación del Sr. Fein" como su defensa, agrega Pollack, tras lo que el juez Alvin Hellerstein ordenó que se aparte a ese mediático letrado especializado en constitucional, tan solo un día después de haberlo admitido.

El documento presentado por Pollack también señala que intentó varias veces comunicarse con el letrado por teléfono y correo electrónico para conocer los motivos de su participación, pero no recibió respuesta antes de pedir su exclusión del caso.

Además, otro abogado relacionado con el proceso, David Wikstrom, solicitó al juez ser reconocido como “abogado de oficio” para que conste su participación en la audiencia inicial del caso, donde estuvo presente tras reunirse con las partes involucradas.

El caso de Maduro se lleva en una corte federal de Nueva York, donde también se analizará la próxima audiencia programada para marzo y otros aspectos de su defensa legal mientras se desarrollan los cargos en su contra.

Nueva York / Redacción Web