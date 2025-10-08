Aaron Judge pega jonrón de tres carreras y mantiene con vida a los Yanquis

Aaron Judge, con un jonrón de tres carreras, le dio una nueva oportunidad a los Yanquis para mantenerse con vida ante los Azulejos este martes en los 'playoff' del béisbol de las Grandes Ligas (MLB), mientras que los Marineros están a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Aaron Judge disparó un cuadrangular de tres carreras y Jazz Chisholm Jr. bateó jonrón para los Yanquis, que vinieron de atrás para vencer 9-6 a los Azulejos y se mantienen con vida en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Los Azulejos, quienes salieron en busca de acabar con este duelo que se disputa al mejor de cinco encuentros, tomaron la delantera 1-6 en el partido, luego de que el dominicano Vladimir Guerrero Jr. iniciara el encuentro con su tercer jonrón de la serie, productor de dos carreras en la primera entrada, y continuaran atacando en el tercer acto con un rally de cuatro anotaciones, coronado por un sencillo de dos carreras del venezolano Anthony Santander.

Los Yanquis, quienes habían anotado una carrera en el cierre del primero, disminuyeron su desventaja anotando dos veces en la tercera entrada por doble de Judge y elevado de sacrificio de Geancarlo Stanton, lo que preparó el escenario para que 'el Juez' dictara sentencia en el cuarto capítulo.

Momento

Judge, quien llegó a la caja de bateo con un out y dos hombres en las bases, logró conectar un lanzamiento del relevista Louis Varland, que pegó en el poste del jardín izquierdo para acreditarse un tablazo de tres carreras que igualó las acciones y cambió el rumbo del partido para los Yanquis.

Chisholm Jr. pegó de jonrón en el quinto episodio para colocar a los Yanquis delante, quienes contaron con remolcada del dominicano Austin Wells y con anotada de su compatriota Amed Rosario.

El cubano Carlos Rodón inició por los Yanquis y dejó el partido tras 2.1 entradas en las que le anotaron seis carreras, dando paso al relevo, que frenó los bates de los Azulejos en el resto del camino, destacándose entre ellos el puertorriqueño Fernando Cruz, quien ponchó a tres en 1.1 episodios en blanco, y el dominicano Camilo Doval, con un capítulo en blanco.

Los Yanquis (1-2), quienes perdieron los dos primeros partidos en Toronto, buscarán empatar la serie este miércoles cuando se vuelvan a enfrentar a los Azulejos en el Yankee Stadium.

Marineros ganó

El venezolano Eugenio Suárez, J.P. Crawford y Cal Raleigh mandaron la pelota fuera del parque para apoyar la dominante salida de Logan Gilbert, y de esta manera los Marineros se situaron a una victoria para conquistar la Serie Divisional de la Liga Nacional, al derrotar 8-4 a los Tigres.

Suárez disparó de cuadrangular en la tercera entrada, cortando una cadena de 17-0 con el bate en la postemporada.

Crawford, quien terminó con dos anotadas y dos remolcadas, envió la pelota a las graderías en el sexto episodio, mientras que Raleigh, quien lideró la serie regular con 60 vuelacercas, se encargó de asegurar la ventaja de los Marineros con su jonrón de dos carreras en la novena entrada.

El cubano Randy Arozarena anotó e impulsó una carrera y el dominicano Víctor Robles tuvo una anotada para contribuir con el éxito de los Marineros.

Los Tigres reaccionaron anotando tres veces en la novena entrada, pero el mexicano Andrés Muñoz se subió al montículo y dominó a Dillon Dingler con elevado al jardín izquierdo y a Parker Meadows con batazo para eliminación doble para ponerle punto final al encuentro.

El cuarto partido de la serie que se disputa al mejor de cinco juegos se disputará este miércoles en el Comerica Park de Detroit.

Nueva York / EFE