A la zona centro no han llegado grupos de refugiados tras terremotos

A los municipios de la zona centro del estado Anzoátegui no han llegado grupos de refugiados tras los terremotos registrados el 24 de junio, los cuales, según cifras oficiales, hasta el momento han dejado 15 mil 866 personas damnificadas.

Así lo confirmó El Tiempo tras consultar a funcionarios de entes en Freites, Anaco y Santa Ana, quienes aseveraron que no se han reportado traslados masivos de personas que hayan quedado sin hogar en las zonas más afectadas por los movimientos telúricos.

En Cantaura, municipio Freites, el director de Protección Civil (PC), Jimmy Evans, aseveró que hasta el momento sólo dos familias afectadas han llegado a la capital chamariapera y ambas fueron acogidas en casas de unos parientes.

Primer grupo

"La primera llegó en horas de la tarde del viernes 26. Se trata de cinco personas: dos adultos, dos adolescentes y un niño. Fueron recibidos en casa de unos familiares en la calle Principal del sector El Guayana, mientras que hoy llegaron ocho integrantes de otro grupo familiar que vivían en Catia La Mar y también perdieron su hogar. Son seis adultos, un adolescente y un niño. Se están alojando en la calle Freites cruce con calle El Cementerio, en el sector El Bolsillo", indicó.

El director del ente de protección y rescate dijo que en ambos casos las personas han llegado a la ciudad por sus propios medios.

Anaco y Santa Ana

En el caso del municipio Anaco, el concejal Josué González, informó que no se ha confirmado la llegada de alguna familia damnificada a la ciudad gasífera. El escenario es el mismo en Santa Ana, pues el director de PC, Jesús Blanco, dijo que no han recibido a refugiados por el doble terremoto y están atentos a cualquier instrucción que les giren para brindar apoyo.

Anaco / Danela Luces