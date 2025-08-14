«A caballo y con música», Pepe Aguilar responde a las políticas migratorias de EE.UU.

«A caballo y con música», el cantante mexicano Pepe Aguilar resiste las políticas de deportación e intolerancia en EE.UU.. «No estoy de acuerdo con ningún tipo de autoritarismo. Pero mi trabajo es cantar y recordarle a la gente de lo que tiene que estar orgulloso», dice en entrevista con EFE.

Desde que se agudizaron las redadas masivas contra inmigrantes en Estados Unidos, Pepe Aguilar no se ha subido a los escenarios en el país y ha visto como otros artistas hispanos han frenado actuaciones.

Este viernes y sábado el cantante de ‘Por mujeres como tú’ se subirá al escenario del Hollywood Bowl, uno de los más reputados de Los Ángeles, cerca de 20 años después de su última presentación, aunque esta vez lo hará acompañado de sus dos hijos, Angela y Leonardo Aguilar.

«Entiendo que se han cancelado muchas giras. Entiendo que en algunos casos hasta el 50 % de la afluencia que normalmente va a diferentes lugares ha bajado, pero no podemos parar», asegura.

Aguilar ha utilizado «la suerte» de ser mexicoamericano para encabezar una «resistencia pacífica» que se vuelve más urgente y necesaria en momentos complejos como estos.

En junio, el Gobierno de Trump agudizó su política migratoria en California con redadas masivas y operativos ejecutados por agentes sin identificación, con el rostro cubierto, fuertemente armados y en vehículos sin marcas oficiales.

«Cuando pasan estas deportaciones, estos actos de intolerancia a las diferencias, pues yo me presento a caballo en las Arenas donde juegan los equipos de profesionales de más alta gama en EE.UU. con música mexicana. Esa es mi manera de hacer una resistencia, creando conciencia y haciendo como un recordatorio de ‘hey, esto también existe'», explica.

Estos dos conciertos acompañados de mariachi y la orquesta del Hollywood Bowl, estarán dedicados a la comunidad migrante, adelanta el cantante de 57 años nacido en Texas.

Pero el apoyo que Aguilar ha demostrado hacia la comunidad latina en el país también ha traspasado los escenarios.

El hijo de los legendarios cantantes mexicanos Antonio Aguilar y Flor Silvestre recientemente lanzó una nueva versión del tema ‘Corrido de Juanito’, que retrata el dolor de quien deja su pueblo en busca de una vida mejor en Estados Unidos, pero no puede regresar por no contar con permiso de residencia.

Las ganancias del sencillo están siendo destinadas a la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA). Además, tras el lanzamiento de su más reciente álbum, Aguilar se comprometió a donar parte de los ingresos para cubrir los gastos legales de migrantes indocumentados en EE.UU..

Aunque Aguilar considera que «es una cuestión de seres humanos más que de profesiones», también cree que los artistas con una voz de alcance masivo, como la suya, deberían ser activos frente a las problemáticas sociales.

En ese sentido, advierte que EE.UU. no es el único país afectado por liderazgos autoritarios y sostiene que el mundo entero atraviesa una transformación hacia un ‘nuevo orden global’, impulsado por cambios políticos, tecnológicos y económicos.

«Por eso precisamente necesitamos aferrarnos más a saber quiénes somos, de dónde venimos, quiénes fueron tus padres, quiénes fueron tus abuelos, que te corre por la sangre, porque la tecnología va a crear una realidad diferente y estos son los primeros síntomas», apunta.

Los Ángeles / EFE