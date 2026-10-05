Venezuela obtiene el subcampeonato en el Sudamericano Sub-20 de Futsal tras caer ante Brasil

La selección venezolana de futsal Sub-20 conquistó el segundo lugar del Conmebol Sudamericano Sub-20 tras caer 1-3 ante Brasil en el partido decisivo.

El combinado nacional tomó la delantera en un encuentro de alto nivel; sin embargo, el conjunto brasileño remontó la pizarra en un lapso de apenas 15 segundos. La escuadra rival capitalizó desaciertos puntuales del cuadro criollo para inclinar la balanza a su favor.

Con este resultado, la Vinotinto Sub-20 alcanzó el segundo subcampeonato de su historia en la competición y se afianzó como una de las selecciones más competitivas de la región. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) elogió el desempeño del plantel y ratificó el compromiso de sostener la preparación de cara a futuros desafíos.

Puerto La Cruz / Redacción web