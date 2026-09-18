Vecinos de Tronconal II piden atención para las alcantarillas

Vecinos del sector Tronconal II de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, piden atención plena a las alcantarillas que se encuentran específicamente en la calle 4.

Según indicaron, han pasado alrededor de 15 años desde la última vez que las autoridades locales se abocaron a limpiarlas y renovarle las tapas de concreto, que en algunos tramos ya no están.

Mari Cariamana, una de las habitantes de esta comunidad, resaltó lo peligroso que resulta para todos los que circulan por allí el hecho de que el alcantarillado esté descubierto, pues están expuestos a sufrir caídas.

Atención

La señora Cariamana insistió en señalar la falta de atención por parte de las autoridades gubernamentales hacia el problema con las alcantarillas, pese a que ha sido reportado en múltiples oportunidades.

David Blanco, otro de los habitantes de la calle 4 de Tronconal II, ve "insólito" que algunos de los vecinos hayan tenido que apelar a tablas para cubrir parte del canal de desagüe, ya que la alcaldía no atiende la situación.

"Hay quienes se cansaron de esperar y prefirieron poner tablas para cubrir el espacio, pero igual eso no es garantía de nada porque en cualquier momento se puede caer con el peso de una persona. Igual hay otros tramos que están totalmente descubiertos y es un peligro", comentó.

Otros moradores del sector mencionaron lo incómodo que es para ellos lidiar con el mal olor y la gran cantidad de mosquitos que salen de la alcantarilla, por lo que piden una vez más al gobierno local que tome cartas en el asunto para mitigar el problema.

Barcelona / Javier A. Guaipo