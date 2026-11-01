Tras reunión con Barrett, Blanco reafirmó compromiso de Venezuela con EE.UU.

El recién designado ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela, Oliver Blanco, ratificó el compromiso del Ejecutivo con el diálogo bilateral y la cooperación estratégica con Estados Unidos (EE:UU), tras sostener un encuentro institucional con el encargado de negocios de la nación norteamericana en Venezuela, John Barrett.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo, bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el diálogo y la cooperación bilateral en beneficio de nuestros países", manifestó el canciller venezolano.

Blanco calificó las conversaciones sostenedoras con la representación diplomática norteamericana como un espacio cordial orientativo a la articulación institucional.

Respuesta de Barrett

Por su parte, Barrett felicitó públicamente a Blanco tras asumir la jefatura de la diplomacia venezolana y subrayó que ambas naciones trabajan de manera compartida para avanzar en el plan de tres fases, que incluyen la estabilización, recuperación y transición venezolana. El programa es impulsado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado de ese país Marco Rubio.

Durante su toma de posesión formal, Blanco ofreció una agenda centrada en una diplomacia de "resultados concretos" orientada al fomento del diálogo respetuoso y la captación de inversiones internacionales.

Asimismo, defendió la reestructuración de un servicio exterior receptivo al "respeto a todas las voces, sin exclusiones ni discriminación", respaldando el proceso de transformación promovido por la jefatura del Estado.

Funciones previas de Blanco

El nuevo titular de la cartera de Exteriores de Venezuela ejerció previamente como viceministro para Europa y Norteamérica.

En el cargo sustituye a Félix Plasencia, quien asumió la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República con la encomienda de gestionar la restitución de los recursos de oro depositados en el Banco de Inglaterra.

La hoja de ruta acordada con las autoridades norteamericanas contempla el seguimiento a un cronograma institucional orientado a la reorganización y renovación de organismos del Estado, entre los que se encuentran el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Caracas / Redacción Web