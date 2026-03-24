Sindicalista lamenta que las autoridades sigan sin escuchar a los trabajadores

El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, lamentó que las autoridades nacionales sigan sin escuchar a la clase obrera del país, que en las últimas semanas ha intensificado la lucha por aumentos salariales.

"Se habla que desde enero a febrero al país entraron alrededor de 2 mil millones de dólares por venta de petróleo y aproximadamente 100 millones de dólares por venta de oro. Pero vemos en concreto que los trabajadores que producen estas divisas simplemente no han tenido de beneficio ni un dólar", expresó el dirigente.

Bodas hizo énfasis en que los trabajadores petroleros son los que se esfuerzan para tener la producción, pero no ven la recompensa en sus ingresos. Señaló que llevan cuatro años sin discusión de convenciones colectivas, sin aumento de salario, sin dotación de las clínicas petroleras, entre otras carencias.

"La industria tiene una gran cantidad de clínicas, pero no hay inversión en equipos, materiales, etc, para poder resolver la grave crisis que estamos viviendo los trabajadores activos, jubilados y sobrevivientes, además de las familias, que muchos están esperando una intervención quirúrgica. Por eso pedimos la reactivación de nuestro seguro médico, pero no hay respuesta", expresó.

El dirigente sindical hizo énfasis en que la dotación de los centros asistenciales exclusivos del sector petrolero debe ejecutarse a la par que los centros de salud públicos, pues al final todos en algún momento también acuden a ellos. Citó como ejemplo al hospital Luis Razetti o al Dr. Domingo Guzmán Lander, por solo hablar de los que están en el área metropolitana del estado Anzoátegui.

Objetivos

Bodas indicó que un trabajador petrolero bajo contrato en promedio cobra, aproximadamente, el equivalente a 35 dólares. Adicional a eso recibe una bonificación de 150 dólares, pero ahí agrupa bonos como el de transporte y son solo para adquirir alimentos.

Sin embargo, el vocero resaltó que la batalla que han emprendido con diferentes acciones de protesta apuntan hacia un salario que sea igual a la canasta básica, tal como lo establece la Constitución Nacional.

Añadió que otro de los objetivos es que se elimine el llamado "Factor de equilibrio 9030", que es los petroleros un instrumento similar al Instructivo Onapre que se le aplicó a los trabajadores del sector público. "Eso es lo que impide que en la industria se pague el bono mixto, el bono nocturno, el tiempo de viaje marítimo y terrestre, horas extras, entre otros beneficios", aseveró.

El secretario general de la Futpv no se olvidó de los empleados petroleros que permanecen detenidos, a su parecer de manera injusta. Indicó que a nivel nacional son alrededor de 120 los privados de libertad (60 de Anzoátegui) y para todos pidió la liberación inmediata, a la vez que se solidarizó con las familias afectadas.

Lucha

"Pdvsa (Petróleos de Venezuela, S.A) sigue siendo una caja negra. Es una empresa que, junto a las empresas mixtas, parece un Estado dentro del Estado, donde a los trabajadores no se les escucha, se les desconocen sus derechos y donde se criminaliza la actividad en defensa de los mismos", manifestó el sindicalista.

Agregó que hay una Ley de Amnistía que no ha favorecido a los empleados de este sector y es por eso que llamó a seguir luchando con la mayor unidad posible, "para defender todos y cada uno de nuestros derechos".

Barcelona/ Javier A. Guaipo