Secretario de Alianza al Bravo Pueblo en Sucre llamó a una transición en un tiempo perentorio

Como parte de una gira de acercamiento con la militancia y simpatizantes de la organización, el secretario general de Alianza al Bravo Pueblo (ABP) en el estado Sucre, Ramón Brito, realizó una rueda de prensa en Carúpano, con el fin de aportar información sobre el panorama político actual.

Recalcó que se trata de una gira evaluativa del trabajo que se viene realizando a nivel nacional por parroquias y sectores, para "dar un aliento" a sus seguidores.

En la oportunidad, el dirigente político consideró que en Venezuela aún no ha habido una transición y sigue el mismo orden establecido, lo cual les ha servido de argumento para la gira.

Declaró que van a convocar un congreso nacional para discutir el contenido programático de siete mesas de trabajo que se realizaron con miras a la revisión y modernización de los estatutos de la organización, de los cuales pasaron de 49 a 83 y otra parte se modificó, por lo que se trata de un partido en crecimiento.

Clamor

El dirigente agregó que apoyan las manifestaciones de calle para el reclamo social. “No es nada más que el salario mínimo. Hablemos de los hospitales y centros dispensadores de salud, no hay nada, no hay insumos”, lo cual a su entender es una muestra de cómo está el país.

Dijo que no hay cambios reales y piden que se actúe con honestidad desde el gobierno. "Quieren que los Estados Unidos coopere con la transición, tomando en cuenta a la gente más influyente del país”, expresó.

A juicio de Brito, "Edmundo González Urrutia ganó unas elecciones y María Corina Machado unas primarias", por lo que tienen un liderazgo en el país, pese a todas las trabas que les han puesto.

Y aunque dijo que no están "desesperados", si quieren que se dé una transición en un tiempo perentorio para que la gente pueda tener entrada a lo que está percibiendo el país por la renta del petróleo, oro y gas. “Hay un reclamo por todo el país”.

Sucre / Yumelys Díaz