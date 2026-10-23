Peatones sufren las de Caín para cruzar tras ausencia de semáforo en entrada de Pozuelos (+Fotos)

Miran hacia un lado y otro, caminan, luego se frenan, corren si el vehículo se aproxima, saltan la isla y hasta, cuando creen conveniente, le hacen una seña o le "pegan un grito" a los conductores para que les permita cruzar la calle.

Esta es la realidad que viven a diario los peatones en la avenida Universidad, justo en la entrada de Pozuelos, en el municipio Sotillo, tras la ausencia del semáforo que operaba en la zona. Y es que desde que fue retirado el regulador vial, el lugar se ha vuelto un espacio donde reinan el desorden y el peligro. Sobre todo al final de cada tarde, cuando aumenta el flujo de vehículos y transeúntes, el sitio es dominado por la anarquía.

Es tanta la confusión producto de la falta de un semáforo que algunos peatones ya ni usan el rayado, sino que cruzan donde se sienten más seguros o con menor riesgo de ser atropellados.

Testimonios

"No es posible que un lugar tan transitado no tenga un semáforo. Ya teníamos tiempo viendo que el semáforo fallaba, que no le funcionaban algunas luces, pero ahora todo es peor, porque se lo llevaron y no han traído uno nuevo. Aquí sobrevive el más vivo, pero no debería ser así", comentó el ama de casa Tibisay Molina, quien reside en Pozuelos.

Para la vendedora informal Brenda Rodríguez, quien habita en el sector Tierra Adentro, si no hay un correctivo pronto de esta situación, "habrán muchos accidentes".

"Eso da tristeza como los viejitos tienen que correr en las tardes porque los carros y las motos pasan volando. Cruzar con niños también es un peligro", acotó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez