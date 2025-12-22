Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU.: Maduro "tiene que irse"

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró este lunes que Nicolás Maduro "tiene que irse".

Noem señaló esta posición en una entrevista con la cadena Fox News mientras Estados Unidos incrementa la presión militar, política y económica sobre el líder chavista con la confiscación en el mar Caribe de petroleros que transportan crudo venezolano.

"No solo estamos interceptando estos barcos. También estamos enviando un mensaje para todo el mundo: la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo", expresó.

La secretaria insistió en que el Gobierno de Maduro "utiliza los dólares" del negocio petrolero para "propagar" drogas que "están matando a la próxima generación de estadounidenses".

"Así que no olviden de qué se trata. Este es un enemigo de Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas", subrayó.

Washington / EFE