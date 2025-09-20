El puertorriqueño Omar Courtz llega a Lechería con su World Tour “Primera Musa”

El cantante puertorriqueño Omar Courtz presentará el próximo 16 de octubre en Lechería, estado Anzoátegui, su World Tour "Primera Musa. El concierto tendrá lugar en el local Marea Club de Playa.

Dicho espectáculo también llegará a ciudades como Maracaibo, Valencia y Caracas, donde ya las dos fechas programadas para el Poliedro están en "sold out".

Se espera que "El Ousi", como también se le conoce, deleite a su fanaticada anzoatiguense con temas exitosos como "¿Qué vas a hacer hoy?", “Una noti” y “Luces de colores”, que se han convertido en Tendencia en las distintas plataformas digitales a nivel mundial.

Omar Courtz es un artista que se pasea los géneros del reguetón, trap y R&B. También ha compartido en colaboraciones y tarimas con Bad Bunny, Daddy Yankee, J. Balvin, Rauw Alejandro, Young Miko y Natti Natay De La Rosa.

Para quienes deseen acudir al concierto, las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la página web https://www.omarcourtzlecheria.com/ y de Back9 Ticketing, donde recientemente se anunció que cuentan con financiamiento.

Lechería / Redacción web